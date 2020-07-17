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Полицейского подозревают в получении 500 тысяч тенге за покровительство

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Фото : Скриншот17 июля 2020, 16:19

Начальника отдела Управления по противодействию наркопреступлениям Департамента полиции по Кызылординской области подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, его подозревают в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за общее покровительство при сбыте наркотических средств.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.


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