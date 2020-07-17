Доллар по 65 копеек - Жириновский поддержал деноменацию рубля

Политик подчеркнул, что такие деньги будут более понятны людям.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский поддержал деноменацию рубля, передает zakon.kz.

Политик считает, что в таком случае что рубль обретет вес, пишет ura.news.

Жириновский рассказал, что деноминация рубля в России вполне возможна.

Когда в конце прошлого века мы убрали 2 нуля, то стало лучше. А то везде были цены в миллионах и миллиардах, — высказался Жириновский.

По его словам, при проведении такой же деноминации доллар будет стоить 65 копеек. Политик подчеркнул, что такие деньги будут более понятны людям.

10 июля, как сообщал Рамблер, экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз. Он мотивировал это тем, что в начале июля объем наличных денег в стране превысил 11,6 триллиона рублей, установив новый рекорд. Три дня спустя председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что в России все в порядке с рядом банкнот и их номиналами, причин для изменения стоимости денежных знаков нет, это не планируется и не рассматривается.

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