Борец с браконьерами получил взятку в 1,5 млн тенге

Досудебное расследование окончено в ускоренном порядке.

Начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области подозревают в получении взятки, сообщает zakon.kz.

Он подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн тенге от руководителя ТОО, занимающегося выловом и реализацией рыб частиковых пород, за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство. В настоящее время досудебное расследование окончено в ускоренном порядке (в соответствии со ст.190 УПК) и вышеуказанное должностное лицо предано суду, - отметили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

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