Работодатели смогут подать заявки на 42 500 с 19 июля

С 10:00 часов 19 июля на порталах eGov.kz, 42500.enbek.kz.

Подача заявок на выплату 42 500 будет поэтапной, передает zakon.kz.

Данная информация размещена на сайте egov.kz.

По данным сайта, 16 июля началась работа по рассылке проактивных SMS тем гражданам, которые подпадают под автоматическое назначение пособия по выплате единоразовой помощи в размере 42 500 тенге (ЕСП - SMS от 1414).

Для лиц из данной категории, не воспользовавшихся проактивной услугой, прием заявок будет осуществляться после завершения проактивного оказания услуги (портал eGov.kz, 42500.enbek.kz и платформа Aitu, 18 telegram-ботов), - сказано в сообщении.

Для ИП, лиц работающих по договорам ГПХ и занимающихся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы) - прием заявок на выплату стартует в пятницу, после 15:00 часов 17 июля (портал eGov.kz, 42500.enbek.kz и платформа Aitu, сайты и мобильные приложения Банков Halyk и Kaspi).

Для работодателей (юридических и физических лиц), подающих заявки за своих работников, прием заявок начнется с 10:00 часов 19 июля 2020 года (портал eGov.kz, 42500.enbek.kz).

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