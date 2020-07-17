Руководитель управления акимата Павлодарской области подозревается в хищении 2,6 млн тенге

Также Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из отделов акимата Павлодарского района.

Начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений акимата Павлодарской области, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений областного акимата по факту хищения бюджетных средств, путем подписания фиктивных актов выполненных работ без фактического их выполнения подрядной организацией на общую сумму 2,6 млн тенге, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Также Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя одного из отделов акимата Павлодарского района по факту хищения бюджетных средств, путем подписания фиктивных актов выполненных работ без фактического их выполнения подрядной организацией на общую сумму 19 млн тенге.

Кроме того, начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя одного из отделов акимата г. Экибастуза «по факту хищения бюджетных средств, путем подписания фиктивных актов выполненных работ без фактического их выполнения подрядной организацией на общую сумму 4,7 млн тенге».

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