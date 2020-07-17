В Алматы наказали хозяина лошадей, пасшихся на ВОАД

Хозяином лошадей оказался гражданин Е., 1989 года рождения.

В Алматы на развязку Восточной объездной выбрался табун лошадей. Хозяина животных привлекли к ответственности за неправильный выпас, передает zakon.kz.

В Сети появилось видео, где на оживленном мосту на пересечении проспекта Толе би и Восточной объездной автомобильной дороги разгуливали лошади.

Полицейские установили владельца животных, сообщает Polisia.kz. Им оказался гражданин Е., 1989 года рождения.

В отношении него составили административный протокол по статье 408 КРКоАП – нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. Мужчине грозит либо предупреждение, либо штраф в размере трех месячных расчетных показателей (8334 тенге).

В полиции напомнили, что закон обязывает собственника сельскохозяйственных животных держать их в ночное время в загонах и не допускать их появления на проезжей части, чтобы не допустить ДТП и другие аварийные ситуации.

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