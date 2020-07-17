В Алматы дети передали сладости и слова поддержки медикам скорой помощи

В последние дни все чаще стали звучать слова поддержки и благодарности в адрес казахстанских врачей.

Фото : Facebook

В Алматы дети передали сладости и рисунки работникам подстанции корой помощи, передает zakon.kz. Наша славная 8 подстанция на Калкамане получила подарки от соседской малышни.Благодарим вас наши малышата. Это самые вкусные сладости которые мы только ели, - отмечается в facebook пресс-службы Станции скорой медицинской помощи. Отметим, что в последние дни все чаще стали звучать слова поддержки и благодарности в адрес казахстанских врачей.

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