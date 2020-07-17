26 нарушений при реализации лекарств зафиксировали в Павлодарской области
Виновных уже оштрафовали.
Фото : Pixabay17 июля 2020, 17:02
26 административных правонарушений, наибольшее из которых составляют факты незаконной реализации лекарств, и завышения цен на лекарственные средства фармацевтическими организациями выявили мобильные группы при прокуратуре Павлодарской области, передает zakon.kz.
Материалы в отношении нарушителей направлены в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности, – сообщили в надзорном органе.
По пяти фактам виновные лица уже привлечены к ответственности в виде штрафа, остальные материалы на стадии рассмотрения.
Ежедневный мониторинг ситуации с лекарственными средствами продолжается, сейчас все уполномоченные органы в области ориентированы на недопущение спекуляции с лекарственными средствами, – сообщает прокуратура области.
Мониторинг лекарственных средств проводится по всей стране.
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