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26 нарушений при реализации лекарств зафиксировали в Павлодарской области

Виновных уже оштрафовали.

Фото : Pixabay17 июля 2020, 17:02

26 административных правонарушений, наибольшее из которых составляют факты незаконной реализации лекарств, и завышения цен на лекарственные средства фармацевтическими организациями выявили мобильные группы при прокуратуре Павлодарской области, передает zakon.kz.

Материалы в отношении нарушителей направлены в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности, – сообщили в надзорном органе.

По пяти фактам виновные лица уже привлечены к ответственности в виде штрафа, остальные материалы на стадии рассмотрения.

Ежедневный мониторинг ситуации с лекарственными средствами продолжается, сейчас все уполномоченные органы в области ориентированы на недопущение спекуляции с лекарственными средствами, – сообщает прокуратура области.

Мониторинг лекарственных средств проводится по всей стране.


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