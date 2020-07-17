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Азартный грузин организовал в Алматы казино, нажился на 30 млн тенге и сел

Его посадили на 4 года.

Фото : кадр видео17 июля 2020, 17:06

В Алматы гражданин Грузии организовал незаконный игорный бизнес и был осужден, передает zakon.kz.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование досудебного производства в отношении 29-летнего организатора незаконного игорного бизнеса.

Незаконное игорное заведение было обнаружено сотрудниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий на окраине города. Следствием доказано, что житель города Алматы – уроженец Грузии, имеет вид на жительство в Казахстане, открыл и содержал подпольный бизнес - электронное казино, с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 29,6 млн.тенге, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Сотрудники ДЭР в помещении онлайн-игр изъяли 7 игровых терминалов, и 39 наименований компьютерной техники с приложениями, позволяющими организовать запрещенный вид бизнеса: онлайн азартные игры с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша.

Приговором суда мужчина признан виновным по ст. 307 ч.3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.


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