Пулю из головы мужчины извлекли алматинские медики

Пациент пришел в сознание.

Нейрохирурги Городской клинической больницы Алматы извлекли из черепа пациента пулю и спасли мужчине жизнь, передает zakon.kz.

В горздраве Алматы сообщили, что 16 июля в приемное отделение ГКБ №4 поступил 38-летний мужчина с кровоточащей раной на голове, жалобами на головокружение и снижение зрения в левом глазу. Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи.

Открытая черепно-мозговая травма. Огнестрельное проникающее ранение черепа. Ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением эпидуральной гематомой и инородным телом (пулей) лобной и височной долей. Фрагментарный перелом лобной и височной костей. На рентгенограмме черепа в двух проекциях картина подтвердилась, обнаружено металлическое инородное тело теменно-височной области с переломом теменно-височной кости и повреждением паренхимы головного мозга, - рассказал нейрохирург Тимур Айтмуханов.

Из-за кровотечения мужчина был срочно госпитализирован в отделение анестезии, реанимации и интенсивной терапии.

Операция длилась 2 часа 50 минут. Извлечь пулю из черепа - задача сложная и нейрохирурги успешно с ней справились. Пациент пришел в сознание.

Операцию проводили: врач оператор Тимур Айтмуханов, ассистент Бауржан Бекбаев, анестезиолог Аскар Сандыбаев, операционная сестра Рашида Турдахунова.

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