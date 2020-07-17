По подсчетам советника Президента, коронавирусом переболели около 2 млн казахстанцев

Учитывая, что в больницу обращались только те, кто с симптомами, а 85% болеют без симптомов.

Советник Касым-Жомарта Токаева Олжас Худайбергенов прокоментировал сегодняшнее заявление министра здравоохранения о том, что в Казахстане объединят статистику по коронавирусу и пневмонии, и попытался подсчитать реальное количество больных, передает zakon.kz.

Цой предпринял первый шаг для восстановления доверия к статистике по коронавирусу, написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас офиц.число больных коронавирусом 67 тысяч, а пневмонией около 234 тысяч (с 1 января по 15 июля), если взять чистый прирост по пневмонии, то будет около 163 тысяч. Итого 67 + 163 = 230 тысяч заболевших коронавирусом. И это минимум. Если брать не прирост, а весь показатель, то будет не 230 тысяч, а 301 тысяча больных/переболевших, - посчитал Худайбергенов.

Это те, кто были охвачены ПЦР-тестированием, и обратился сам в больницу.

Естественно, есть те, кто дома переболел, но по ним пока непонятно какие цифры ожидать. Учитывая, что в больницу обращались только те, кто с симптомами, а 85% болеют без симптомов, то переболело/болеет около 2 млн казахстанцев. Могу где-то ошибаться, но главное, что теперь Минздрав относит к коронавирусу все, что попадает в поле его компетенции, - отметил советник президента.

Он также попытался подсчитать число умерших.

Сейчас число умерших от коронавируса = 464. Умерших от пневмонии с 1 января по 15 июля - 3 327, что в 1,75 раза больше прошлого года, когда умерло 1896 человек. Итого умерших от коронавируса минимум 1895, а максимум 3791. Также надо включить тех, кто лечился от коронавируса, но умер в больнице от другой причины (острая сердечная недостаточность, инсульт, инфаркт и т.д.), то есть добавить случаи, где родственники пытались указать другую причину смерти, чтобы достойно похоронить, - отметил он.

По словам Худайбергенова, эти попытки, скорее всего, будут продолжаться, поэтому их надо включать, но наказывать родственников не стоит, надо создать условия для правильного захоронения умерших.

"В общем, можно констатировать, что отныне Минздрав показывает картину как есть. Полученные цифры трагические, но теперь зато мы видим наиболее достоверную картину. Также исправление статистики означает, что умершим врачам должны выплатить по 10 млн тенге", - резюмировал Олжас Худайбергенов.

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