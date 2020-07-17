Участок улицы Толе би в Алматы закроют для автотранспорта на выходные
Жителей просят заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.
Фото : Zakon.kz17 июля 2020, 17:38
Алматинцев предупредили о перекрытии участка улицы Толе би на выходные в связи с ремонтом трубопровода, передает zakon.kz.
С 8.00 часов 18 июля до 6.00 часов 20 июля 2020 года движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухаммедова будет частично закрыто, в связи с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.
Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.
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