Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Участок улицы Толе би в Алматы закроют для автотранспорта на выходные

Жителей просят заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Фото : Zakon.kz17 июля 2020, 17:38

Алматинцев предупредили о перекрытии участка улицы Толе би на выходные в связи с ремонтом трубопровода, передает zakon.kz.

С 8.00 часов 18 июля до 6.00 часов 20 июля 2020 года движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Досмухаммедова будет частично закрыто, в связи с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты