В Атырауской области снизили тарифы на ряд услуг монополистов

После проведенного анализа.

Тарифы на услуги ряда субъектов естественных монополий снижены в Атырауской области, передает zakon.kz.

По информации Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области, по результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы у целого ряда субъектов естественных монополий выявлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Таким образом, Департаментом с 1 сентября вводится временный компенсирующий тариф:

Для ТОО "Caspian Drilling LLP" на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 590,37 тенге/вагоно-км без НДС или со снижением на 28,7 % от действующего тарифа; по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 56,32 тенге/вагоно-час без НДС или со снижением на 54,75 % от действующего тарифа.

Для ГКП "Жылыойсу" в размере 215,79 тенге/м3 без НДС или со снижением на 0,009 % от действующего тарифа, в том числе для населения 161,67 тенге/м3 (снижение на 0,006 % от действующего тарифа), для прочих потребителей 354,09 тенге/м3 (снижение на 0,003 % от действующего тарифа) на услугу по подаче воды по распределительным сетям Жылыойского района.

Для ТОО "Индер Темір Жолы" в размере 95,89 тенге/вагоно-км без НДС или со снижением на 11,71 % от действующего тарифа на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Для Атырауского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" в размере 1 762,75 тенге/тыс.м3 без НДС или со снижением на 0,37 % от действующего тарифа на услугу по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей по Атырауской области

С 1 августа вводится временный компенсирующий тариф:

Для К/Х "Асыл Агро" в размере 88,28 тенге/м3 без НДС или со снижением на 61,6 % от действующего тарифа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям Муздыбулак-Карабау Кзылкогинского района .

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