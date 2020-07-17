Дополнительным вызовом для Казахстана становится "инфодемия"

Казахстан делает смелый шаг по учету инфицированных Covid-19 - Ахметжаров.

Ахметжаров Слямжар, старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК прокомментировал решение об объединении статистики по коронавирусу и пневмонии, сообщает zakon.kz.

По его словам, мировое сообщество находится в активной фазе противодействия распространению пандемии.

На сегодняшний день общее количество заболевших в глобальном масштабе переходит отметку в 13 миллионов человек.

На фоне прогрессивного роста инфицированных Covid-19, системы здравоохранения многих стран мира подвергаются стресс-тесту. В этом плане, Казахстан не является исключением. Медицинские работники нашей страны на протяжении последних нескольких месяцев героически несут службу, находясь на передовой и спасая жизни граждан. Между тем, дополнительным вызовом для Казахстана становится возникновение такого явления как «инфодемия» - распространение непроверенных слухов о коронавирусе. В условиях появления различного рода фейковых новостей и беспокойства граждан актуализируется запрос на повышение прозрачности и транспарентности деятельности системы здравоохранения, - отметил Ахметжаров.

Он добавил, что Министерство здравоохранения РК предприняло важные действия по выполнению задачи, поставленной Главы государства определиться со статистикой по пандемии.

Во-первых, министр здравоохранения Алексей Цой сегодня на площадке СЦК выступил с заявлением в котором озвучил масштабы заболеваемости пневмонией в Казахстане. По словам министра, всего с начала 2020 года в стране зарегистрировано 234 187 случаев пневмонии. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года число зарегистрированных случаев заболеваний увеличилось в 3,3 раза (70 926 случаев). Во-вторых, решение Министерства здравоохранения РК об объединении статистики по коронавирусу и случаев заболевания пневмонии с общей симптоматикой Covid-19 является важным шагом для нашей страны в направлении соответствия международным стандартам ВОЗ по учету инфицированных Covid-19, - считает эксперт.

Нужно понимать, что переквалификация случаев заболеваний Covid-19 приведет к резкому увеличению общей статистики заболевших по стране и ухудшению положения Казахстана в международных рейтингах ВОЗ.

Однако данная мера позволит властям и общественности узнать реальную картину по уровню заболеваемости в Казахстане. Самое главное, у Министерства здравоохранения совместно с местными исполнительными органами появится возможность объективно планировать и распределять ресурсы для борьбы с пандемией. В целом, решение Министерства здравоохранения РК о расширении оснований для классификации заболеваемости Covid-19 в Казахстане является сигналом о смене подходов в работе системы здравоохранения в сторону большей прозрачности и транспарентности. Согласно заявлению регионального директора по чрезвычайным ситуациям Европейского бюро ВОЗ доктора Дорит Нитцан, Казахстан делает смелый шаг по учету инфицированных Covid-19 и подает пример другим странам на пространстве СНГ и Европы к принятию аналогичной практики, - заключил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!