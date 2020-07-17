Более 360 молодых специалистов приступят к работе в медучреждениях Нур-Султана

Молодые специалисты и доктора философии (PhD) будут трудоустроены в городских больницах, поликлиниках, диспансерах, городской станции скорой медицинской помощи.

Более 360 студентов столичных медицинских вузов приступят к работе в стационарах, где лечатся пациенты с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Для них предусмотрены такие же условия труда и отдыха, как и для уже работающих столичных врачей.

Столичным медицинским учреждениям распределили на работу 363 молодых специалиста, в том числе 226 интернов, 113 резидентов, 18 бакалавров, 5 магистрантов и один выпускник докторантуры. Молодые специалисты и доктора философии (PhD) будут трудоустроены в городских больницах, поликлиниках, диспансерах, городской станции скорой медицинской помощи. В настоящее время из числа распределенных молодых специалистов уже трудятся 43 человека в качестве среднего и младшего медперсонала (не имеют сертификат специалиста) в городском инфекционном центре и провизорном стационаре «Рамада Плаза».

Я работаю в новой модульной инфекционной больнице столицы медбратом. Мы видим, что наши врачи испытывают большую нагрузку. Поэтому в эти трудные дни вышли на работу и помогаем больным с коронавирусной инфекцией. Мы выполняем разные процедурные задачи под руководством врачей. Ставим капельницу, делаем уколы и наблюдаем за состоянием больных, – говорит молодой специалист Жандос Насымбаев.

Кроме того, в Нур-Султане более 200 выпускников медуниверситета и медколледжа обучили работать в условиях пандемии. Опытные врачи поделились накопленным опытом с молодыми коллегами. На данный момент все они зачислены на работу и задействованы в борьбе с COVID-19.

Сегодня весь медицинский персонал находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Молодые специалисты, студенты-медики не остаются в стороне и активно присоединяются к нашим врачам. В рамках практической подготовки они выходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. В целом, к борьбе с COVID-19 будут привлечены свыше 500 выпускников медуниверситета и колледжа, – сообщила и.о. руководителя управления здравоохранения Нур-Султана Алия Рустемова.

В каждой медицинской организации определен старший специалист, который будет оказывать молодым специалистам консультативную помощь.

Все специалисты будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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