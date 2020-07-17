Влияют ли на экономику Казахстана митинги в США, конфликт Азербайджана и Армении

Гораздо серьезнее опасность представляет конфликт на Кавказе.

Как продолжающиеся митинги в США, конфликт Азербайджана с Арменией могут отразиться на казахстанской экономике, экономике СНГ в целом, рассказал корреспонденту zakon.kz финансовый эксперт Юрий Мазур.

Во многих странах мира политическая и экономическая ситуации в мире остаются неспокойными. Юрий Мазур считает, что это так или иначе может повлечь ухудшение экономической ситуации в случае резкого обострения политических конфликтов.

К примеру, в США до сих пор не угасают митинги, связанные с проблемой расизма и ущемления прав национальных меньшинств. Американцы буквально взбунтовались против властей и конкретно полиции. Бесконечные погромы, мятежи негативно влияют на экономику США, вызывая дисбаланс внутри страны.

Если в ближайшее время это не прекратится, то экономические последствия будут ощутимы для всей страны. Довольно сложно развивать экономику и привлекать инвестиции, если в стране нет политической и социальной стабильности. Пока эта ситуация практически не влияет на экономику других стран, таких как Казахстан или страны СНГ, в отличие от конфликта между Азербайджаном и Арменией, - считает Юрий Мазур.

Напомним, в среду, 15 июля, на границе между государствами опять возникли вооруженные стычки, в результате которых погибли военные, как со стороны Азербайджана, так и со стороны Армении, что привело к эскалации конфликта. До сегодняшнего дня доподлинно неизвестно, какая из сторон первой открыла огонь, и спровоцировала противника на ответные действия. Однако обострение ситуации касается и других стран СНГ, учитывая наличие дополнительных межгосударственных объединений между некоторыми странами бывшего СССР.

На данный момент конфликт между Арменией и Азербайджаном еще никак не отразился на экономике Казахстана, и правительство РК пытается сохранять политический нейтралитет. Но если в ближайшее время конфликт потребует вмешательства представителей стран СНГ, то есть вероятность, что совокупность сложившихся факторов заставит делать свой выбор. В этом конфликте Россия поддерживает Армению и дает ей определенные преференции, к примеру, не вмешивается в военные действия, но открыто заявляет, что готова поддержать Армению в столкновении с Азербайджаном. С другой стороны, Россия рассматривает вариант, чтобы передать четыре региона под контроль Азербайджана, чтобы смягчить конфликт. С другой стороны, Турция, которая имеет достаточное влияние на страны восточной Азии, поддерживает Азербайджан, и готова помогать в конфликте с Арменией. Теперь перед Казахстаном возникла серьезная дилемма - какую из сторон поддержать. И от этого решения будет как раз зависеть, как повлияет на экономику страны данный конфликт на Кавказе, - заключил Юрий Мазур.

Альберт Ахметов



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