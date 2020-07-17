44 факта незаконной реализации лекарств выявили в Алматы

По 16 проводятся досудебные расследования.

Правоохранительные органы Алматы выявили 44 факта незаконной реализации лекарств, сообщает zakon.kz.

В рамках исполнения поручения Главы государства и Генерального прокурора РК, в каждом районе созданы и действуют мобильные группы в составе оперативных сотрудников прокуратуры, представителей акимата, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы.

Мобильными группами ведется работа по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации лекарственных средств, завышению цен на них, а также иных правонарушений действующего усиленного карантинного режима. Кроме того, группами на постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей и СМИ.

При проведении мониторинга сотрудниками прокуратуры Ауэзовского района выявлен факт незаконной реализации лекарственных средств («Дексамезон», «Левофлоксан», «Меропенем», «Клексан 0,6») физическим лицом через мессенджер Telegram. По результатам контрольного закупа оперативными сотрудниками криминальной полиции Ауэзовского района, при попытке незаконной реализации вышеуказанных лекарственных средств задержан гражданин М. Проверочные мероприятия продолжаются.

В целом, правоохранительными госорганами Алматы выявлено 44 подобных правонарушений, по 16 из которых проводятся досудебные расследования. Остальные правонарушители уполномоченными органами привлекаются к административной ответственности.

Следует отметить, что изъятые медикаменты («Левоцин» – 14 упаковок по 100 мл, «Ингаверин- 90» — 532 уп., «Фраксипарин 0,3 мл» 5 уп., «Азитромицин» 45 уп., «Азитромицин» 98 уп., «Анаферон детский» 105 уп., «Анаферон взрослый» 61 уп., «Гроприносин» 99 упаковок, «Tamiflu» 8 уп., «Цефазолин» 19 ампул) и медизделия (маски 8,5 млн штук) переданы в детскую инфекционную больницу.

Также выявлено 28 фактов незаконного завышения цен на лекарственные средства в аптеках города, в настоящее время Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы к административной ответственности по ст. 426 КРКоАП привлечено 6 субъектов, 22 материалов на стадии рассмотрения.

Прокуратура обращает внимание горожан, в случае установления нарушений в данной сфере просим обращаться по следующим телефонам:

- Прокуратура г. Алматы 265-03-03 (дежурка) (либо телефоны задействованных помощников) по фактам завышения цен на лекарственные препараты в аптеках;

- Департамент экономических расследований по Алматы 279-29-56 и Департамент полиции Алматы 254-40-42 по фактам незаконной реализации (спекуляции) лекарственных средств;

- Департамент Агентства по противодействию корупции по Алматы 278-73-00 по фактам незаконой реализации лекарственных средств со стороны медицинских работников.

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