Школьники ограбили бутик и попали на видео

Отвечать за содеянное будут родители.

Ученики 4 и 5 классов обокрали бутик на рынке в Уштобе. Преступление попало на камеру, сообщает zakon.kz.

Владелица бутика обратилась в дежурную часть Каратальского РОП с заявлением о краже. Неизвестные ночью отжали пластиковое окно, затем завладели аксессуарами для сотовых телефонов. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 части 3 УК РК.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа, просмотрев записи, была удивлена, увидев малолетних похитителей. Удалось сразу же вычислить "героев" ролика. Ими оказались 11 и 12-летние ученики 4 и 5 классов одной из местных школ. После беседы в присутствии родителей, они признались в совершении кражи и вернули похищенные беспроводные наушники, сабвуфер, зарядные устройства и другое. Выяснилось, что родители пообещали им купить сотовые телефоны и это подвигло их на криминальное обзаведение аксессуарами к ним, - сообщил инспектор ювенальной полиции Каратальского РОП Алматинской области Женис Иманов.

"Теперь родители подростков понесут наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, им вменяется и то, что несовершеннолетние находились в ночное время вне жилища, без сопровождения законных представителей", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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