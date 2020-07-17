Из Казахстана пытались вывезти более 80 тысяч медицинских перчаток

Будет решен вопрос о передаче медицинских изделий в уполномоченный орган.

Более 80 тысяч медицинских перчаток пытались вывезти из страны, сообщает zakon.kz.

Согласно информации КФМ МФ РК, 20 февраля 2020 года запретили вывоз средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Вместе с тем, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при взаимодействии с органами пограничной службы и государственных доходов задержано автотранспортное средство, вывозившее СИЗ.

В ходе обыска обнаружена 41 коробка медицинских перчаток (80 400 штук) без соответствующих документов.

Материалы по данному факту направлены в органы государственных доходов для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Также будет решен вопрос о передаче медицинских изделий в уполномоченный орган.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!