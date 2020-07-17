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Из Казахстана пытались вывезти более 80 тысяч медицинских перчаток

Будет решен вопрос о передаче медицинских изделий в уполномоченный орган.

Фото : argumenti.ru17 июля 2020, 18:21

Более 80 тысяч медицинских перчаток пытались вывезти из страны, сообщает zakon.kz.

Согласно информации КФМ МФ РК, 20 февраля 2020 года запретили вывоз средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Вместе с тем, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при взаимодействии с органами пограничной службы и государственных доходов задержано автотранспортное средство, вывозившее СИЗ.

В ходе обыска обнаружена 41 коробка медицинских перчаток (80 400 штук) без соответствующих документов.

Материалы по данному факту направлены в органы государственных доходов для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Также будет решен вопрос о передаче медицинских изделий в уполномоченный орган.


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