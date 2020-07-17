Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Крупный природный пожар в ЗКО тушили 4 дня

Возгорание произошло ночью 13 июля и локализовано вечером 14 июля. Окончательно потушили - 17 июля.

Фото : Пресс-служба КЧС МВД РК17 июля 2020, 18:23

Сегодня, 17 июля в 14:30 часов был ликвидирован пожар в лесном массиве на территории КГУ "Бударинское лесничество" в 10 км от поселка Коловертное Акжаикского района ЗКО, сообщает zakon.kz.

Возгорание произошло ночью 13 июля и локализовано вечером 14 июля.

Общая площадь пожара составляет 435 га, из них 88 га лесного массива и 347 га сухой травы.

Привлеченный из города Атырау вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" КЧС произвел 65 сбросов воды, общим объемом 325 тонн.

Благодаря слаженным и оперативным действиям ДЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований и лесного хозяйства пожар удалось локализовать и ликвидировать.

После локализации пожара проводилось окарауливание и проливка отдельных очагов по периметру пожара. Тушение пожара осложнялось сложными погодными условиями, устоявшейся жаркой погодой и усилением ветра до 18 м/с, - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Основным фактором сложившейся пожарной обстановки в Западно-Казахстанской области явились сложные метеорологические условия в виде аномальной жары до 42 градусов и сильного ветра с порывами 15-20 м/с.

В период с 13 по 16 июля текущего года на территории области произошли крупные природные пожары, которые охватили территорию 6 районов, это Акжаикский, Бурлинский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский районы, район Бәйтерек и город Уральск.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты