Крупный природный пожар в ЗКО тушили 4 дня

Возгорание произошло ночью 13 июля и локализовано вечером 14 июля. Окончательно потушили - 17 июля.

Сегодня, 17 июля в 14:30 часов был ликвидирован пожар в лесном массиве на территории КГУ "Бударинское лесничество" в 10 км от поселка Коловертное Акжаикского района ЗКО, сообщает zakon.kz.

Возгорание произошло ночью 13 июля и локализовано вечером 14 июля.

Общая площадь пожара составляет 435 га, из них 88 га лесного массива и 347 га сухой травы.

Привлеченный из города Атырау вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" КЧС произвел 65 сбросов воды, общим объемом 325 тонн.

Благодаря слаженным и оперативным действиям ДЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований и лесного хозяйства пожар удалось локализовать и ликвидировать.

После локализации пожара проводилось окарауливание и проливка отдельных очагов по периметру пожара. Тушение пожара осложнялось сложными погодными условиями, устоявшейся жаркой погодой и усилением ветра до 18 м/с, - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Основным фактором сложившейся пожарной обстановки в Западно-Казахстанской области явились сложные метеорологические условия в виде аномальной жары до 42 градусов и сильного ветра с порывами 15-20 м/с.

В период с 13 по 16 июля текущего года на территории области произошли крупные природные пожары, которые охватили территорию 6 районов, это Акжаикский, Бурлинский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский районы, район Бәйтерек и город Уральск.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!