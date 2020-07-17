Владелец бара в Алматы оштрафован на 638 тысяч тенге

В отношении субъекта малого предпринимательства составлен административный протокол.

На 638 тысяч тенге оштрафован владелец лаундж-бара за нарушение карантина в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайт МВД РК, незаконно работавший лаундж-бар выявили сотрудники УП Алмалинского района во время проведения рейда.

Несмотря на введенные строгие ограничительные меры на территории города Алматы, руководство одного из лаундж-бара работал вопреки требованиям постановления Главного государственного санитарного врача города Алматы от 3 июля 2020. В отношении субъекта малого предпринимательства составлен административный протокол по ст. 425 КРКобАП – нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов. За это правонарушение владелец заведения теперь должен выплатить штраф в размере 230 МРП – 638 940 тысяч тенге, – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

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