Владелец бара в Алматы оштрафован на 638 тысяч тенге
В отношении субъекта малого предпринимательства составлен административный протокол.
Фото : Скриншот17 июля 2020, 18:30
На 638 тысяч тенге оштрафован владелец лаундж-бара за нарушение карантина в Алматы, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайт МВД РК, незаконно работавший лаундж-бар выявили сотрудники УП Алмалинского района во время проведения рейда.
Несмотря на введенные строгие ограничительные меры на территории города Алматы, руководство одного из лаундж-бара работал вопреки требованиям постановления Главного государственного санитарного врача города Алматы от 3 июля 2020. В отношении субъекта малого предпринимательства составлен административный протокол по ст. 425 КРКобАП – нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов. За это правонарушение владелец заведения теперь должен выплатить штраф в размере 230 МРП – 638 940 тысяч тенге, – сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
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