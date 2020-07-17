5 тысяч свиней сгорели заживо на ферме в Германии
Пожарные находилась на крупномасштабной операции в течение нескольких часов.
5 тысяч свиней сгорели заживо при пожаре на свиноводческой ферме в Саксония‑Анхальт, сообщает zakon.kz.
Как передает Tag24, огонь охватил три свинофермы.
Пожар тушили 122 сотрудника пожарной службы. На месте ЧП работали 34 машины. Пожарные находилась на крупномасштабной операции в течение нескольких часов. Однако, как отметили в полиции, в огне сгорели все животные.
Потушить огонь удалось только утром в пятницу, но спасатели все еще продолжают проливку, поскольку в некоторых местах есть риск возникновения нового пожара.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба оценивается в 4-5 миллионов евро.
Причина пожара пока не установлена.
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