Из-за сильной жары в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма составляет 70-100 %.

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

Днем 18 июля в Алматинской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем местами 17-22 м/с. Сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Талдыкоргане днем 18 июля сохраняется сильная жара 36 градусов, - отметили в РГП «Казгидромет».

Днем 18 июля в Кызылординской области сохраняются сильная жара 40-43 градус и чрезвычайная пожароопасность.

18-19 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. 18-19 июля днем на юге сохраняется сильная жара 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде днем 18 июля ожидается гроза. Сутки 18 июля ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем 18 июля ожидается гроза, ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. Днем 18-19 июля ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем 18-21 июля на большей части Мангистауской области ожидается очень сильная жара 42-44 градуса. 19-21 июля на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей сохраняется очень сильная жара 40-42 градуса.

Днем 18 июля на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза, ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Утром и днем 18 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Костанае днем 18 июля ожидается гроза. Ветер восточный при грозе порывы 18 м/с.

Днем 18 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 18 июля ожидается сильная жара 35 градусов.

18, 19 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 18 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, сохраняется ветер восточный местами 15-20 м/с.

18 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе 15-20 м/с.

18 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный при грозе 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма 70-100 %.

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