Американец заболел COVID-19 во второй раз – болезнь протекала тяжелее

Такая особенность заражения новым коронавирусом, свойственная и другим вирусам, вызывает большую озабоченность ученых и ставит под вопрос возможность выработки естественного "коллективного иммунитета" у населения.

Американец заразился коронавирусом через три месяца после выздоровления, сообщает zakon.kz.

Об этом терапевт Д. Клэй Акерли из Вашингтона рассказал в колонке для Vox.

По словам медика, в его практике было несколько случаев, когда пациент, уже переболевший COVID-19, снова давал положительные результаты на коронавирус.

Он подробно описал 50-летнего пациента, заболевшего COVID-19 дважды с разницей в три месяца. И если в первый раз его беспокоили только легкий кашель и боль в горле, то потом у него был жар, одышка, кислородное голодание.

Акерли допускает, что его пациент просто не выздоровел до конца: иногда симптомы COVID-19 остаются месяцами. Но терапевт считает это маловероятным, потому что между болезнями тесты на коронавирус дважды дали отрицательный результат и шесть недель мужчина чувствовал себя хорошо.

Гораздо более вероятно, что пациент полностью выздоровел от своей первой инфекции, а затем заразился COVID-19 во второй раз после контакта с более молодым членом семьи. После первой болезни у него не получилось провести тест на антитела, поэтому неизвестно, сформировался ли у него иммунитет к этой болезни. По имеющимся на сегодняшний день данным, не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела после инфекции. У некоторых пациентов, в особенности у тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, вырабатывают иммунную реакцию сразу же после заражения, но впоследствии способность организма противостоять патогену ослабевает.

Такая особенность заражения новым коронавирусом, свойственная и другим вирусам, вызывает большую озабоченность ученых и ставит под вопрос возможность выработки естественного "коллективного иммунитета" у населения.

Существует несколько путей победы над этой пандемией, не только с помощью выработки "коллективного иммунитета", но и посредством использования безопасных, эффективных и доступных терапевтических средств и вакцин или некоторая комбинация обоих подходов, - резюмировал врач.

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