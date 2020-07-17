Назначен новый руководитель управления здравоохранения СКО
Им стал Кабдрахман Сактаганов.
Кабдрахмана Сактаганова назначили руководителем управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.
Как передает информационное агентство Петропавловск.news со ссылкой на пресс-службу ведомства, Кабдрахман Сактаганов родился в 1962 году.
В 1985 году закончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело".
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Общественное здравоохранение", "Общая хирургия".
В 2007 году ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.
С 1986 года работал врачом хирургом Первой городской объединенной больницы города Петропавловска.
С 1993 года по 1996 год работал врачом ординатором хирургического отделения.
С 1996 по 2000 год трудился заместителем главного врача по лечебной работе в областной больнице.
С 2010 года по 2014 год возглавлял Третью городскую больницу.
С 2014 года был назначен, руководителем управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.
Последним местом работы был областной онкологический диспансер.
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