Назначен новый руководитель управления здравоохранения СКО

Им стал Кабдрахман Сактаганов.

Кабдрахмана Сактаганова назначили руководителем управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Как передает информационное агентство Петропавловск.news со ссылкой на пресс-службу ведомства, Кабдрахман Сактаганов родился в 1962 году.

В 1985 году закончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело".

Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Общественное здравоохранение", "Общая хирургия".

В 2007 году ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук.

С 1986 года работал врачом хирургом Первой городской объединенной больницы города Петропавловска.

С 1993 года по 1996 год работал врачом ординатором хирургического отделения.

С 1996 по 2000 год трудился заместителем главного врача по лечебной работе в областной больнице.

С 2010 года по 2014 год возглавлял Третью городскую больницу.

С 2014 года был назначен, руководителем управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

Последним местом работы был областной онкологический диспансер.

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