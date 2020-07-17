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Бесплатные видеоконсультации медиков доступны жителям Нур-Султана

При дистанционной консультации мы также можем выписать рецепт, который пациент может увидеть у себя в мобильном приложении и сможет приобрести лекарства в аптеке - врач.

Фото : astana.gov.kz17 июля 2020, 19:24

Для этого необходимо воспользоваться приложением Damumed, передает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, жители города могут получить консультации узких медицинских специалистов не выходя из дома.

Бесплатные онлайн-консультации с врачами столичных поликлиник проводятся через приложение «Damumed для пациента». Оно доступно в Google Play или AppStore. После установки необходимо открыть приложение.

Для регистрации в приложении необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона, а также приложить фото документа (удостоверение личности или паспорт). На фото должен быть четко виден ИИН. После отправки этих данных заявка на регистрацию поступает в вашу медицинскую организацию. Сотрудники поликлиники обрабатывают заявки, проверяя корректность введенных данных и соответствие приложенной фотографии. Если все совпадает, то заявка будет одобрена. На указанный вами номер придет СМС-сообщение с четырехзначным кодом, – поясняют разработчики программы.

После регистрации в главном окне необходимо нажать на кнопку «Запись на прием к врачу», далее в сплывающем окне снизу выбрать «Записаться на бесплатную услугу». При выборе врача, если график доступен для дистанционной консультации, вы увидите надпись: «Доступна онлайн-консультация». Выберите и нажмите на удобное для вас время. Затем обязательно сдвиньте переключатель «Онлайн-консультация». Во время консультации врачу будет доступна информация о ваших предыдущих приемах. Информация о приеме сохраняется в медицинской записи врача. Консультации у узких специалистов осуществляются только по направлению от участкового врача.

При дистанционной консультации мы также можем выписать рецепт, который пациент может увидеть у себя в мобильном приложении и сможет приобрести лекарства в аптеке. Также клиент может увидеть у себя больничные листы, лабораторные анализы, результаты обследования. Все консультации проводят и участковые врачи, и профильные специалисты. То есть в поликлинику лишний раз приходить не нужно. Все в одном приложении, – говорит врач-невропатолог городской поликлиники № 9 Светлана Королькова. На данный момент к системе подключено 19 медицинских учреждений столицы.


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