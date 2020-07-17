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В Атырау стартовала акция "Благодарность врачам"

В первый день акции 100 врачам были вручены корзины здоровья.

Фото : УВП Атырау17 июля 2020, 20:15

Цель акции - проявить благодарность медикам от имени молодежи за то, что в течение, почти четырех месяцев, они рискуют своей жизнью стали героями сегодняшнего дня, передает zakon.kz.

В рамках благотворительной акции волонтеры изготовили более 500 корзин здоровья. Данная помощь будет доставлена в районы. В первый день акции 100 врачам были вручены корзины здоровья. Набор состоит из продуктов, предназначенных для повышения и укрепления иммунитета.

Глобальная эпидемия COVID-19 никого не оставила равнодушным. Особенно, нелегко дается нашим врачам. С целью поддержки мы организовали такую акцию, - отметил председатель Атырауского областного филиала молодежного крыла "Жас Отан" Ринат Гилажев.

В службе коммуникаций Атырауской области сообщили, что в первый день акции волонтеры жасотановцев вручили комплект здоровья Атырауской областной больнице и инфекционной больнице №2.


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