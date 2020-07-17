В Атырау учащиеся на дистанционном обучении будут обеспечены компьютерами

В режиме дистанционного обучения главными задачами являются - обеспечение компьютерной техникой каждого ученика, учителя и безотрывный доступ к сети интернет.

Об этом стало известно на селекторном совещании под председательством заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, сообщает zakon.kz.

В работе совещания приняли участие заместители акима района, ректоры вузов, директора колледжей и руководство АО "Казахтелеком". Они обсудили ход подготовки к новому учебному году 2020-2021.

При этом Бакытгуль Хаменова отметила, что в режиме дистанционного обучения главными задачами являются - обеспечение компьютерной техникой каждого ученика, учителя и безотрывный доступ к сети интернет. В связи с этим, ответственным лицам поручено принять необходимые меры и активизировать подготовительные мероприятия.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, заместитель акима области отметила, что в ходе онлайн-обучения необходимо совместно с АО "Казахтелеком" провести работу по подключению отдаленных населенных пунктов к сети интернет, увеличить скорость сети в школах и количество точек распространения.

Кроме того, было сказано, что с учетом сэкономленных средств, необходимо приобрести компьютерную технику, и в первую очередь передать их ученикам из малообеспеченных и многодетных семей.

Отметим, что с 2013 года компьютерная техника закупалась только в небольших объемах. А в 2017-2019 годах была приобретена компьютерная техника в комплектах, но только для кабинета STEAM и класса робототехники. После этого в мае текущего года, при помощи спонсоров было приобретено 1310 компьютеров, а до нового учебного года будет закуплено еще 3000 компьютеров.

Таким образом, ожидается, что вопрос с нехваткой техники будет решен.

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