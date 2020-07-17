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Казахстан хочет закупать разработанную в России вакцину от КВИ

Аскар Мамин поблагодарил Михаила Мишустина за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом.

Фото : Gab Trends17 июля 2020, 21:35

Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от COVID-19, когда Россия запустит ее в промышленное производство, сообщает zakon.kz.

В Минске проходит заседании Евразийского межправительственного совета. В нем принял участие Аскар Мамин, где во время разговора, со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, поблагодарил Россию за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

Самое главное, мы получили компетенции российских врачей, которые приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана, - сказал казахстанский премьер-министр.


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