10 лет отчиму за побои мальчика

Травмы, синяки, ожоги, кома.

Отчима приговорили к 10 годам тюрьмы за избиение 8-летнего пасынка. Целый час пьяный изверг мучил ребенка на глазах у родной матери, месяц врачи боролись за его жизнь, сообщает zakon.kz.

Первый канал "Евразия" рассказывает о еще двух случая жестокого издевательства над детьми в Казахстане, и снова руки распускали неродные отцы. Сейчас в тяжелом состоянии в больнице находится 3-летний малыш, которому его новый папа проломил голову за то, что тот самостоятельно не справился с горшком. За будущее другого 9-летнего мальчика боролись несколько месяцев, чтобы не возвращать его садисту, который тушил об него сигареты.

Родителей мальчик не видел с апреля. И желанием вернуться домой не горит. Он – второй ребенок в семье, где 5 детей. А главное, не родной отцу. Хоть тот и дал свою фамилию. Мальчик боится возвращаться домой, так как его снова будут бить.

Дома он мыл посуду, мыл пол, сидел с детьми, нянчился, даже рубил дрова, и делал на улице тяжелую работу. За некачественное выполнение работы отец его наказывал. Бил палкой, железкой, кулаками, ремнем. Однажды отец приложил его ладонь к горячей печке. Люди видели, жалели, помалкивали.

И мать считала: в воспитании будущего мужчины должна быть рука жесткая. Ее избранник нигде не работает. Доход - детские пособия. И за 8-летнего мальчика включились в борьбу по-настоящему. К себе захотела взять мальчика бабушка и стала врагом дочери.

Постоянно шрамы. То на руках, то на голове. А еще он пугливый был и каждого звука боялся. И на стол смотрит, будто голодный и куска хлеба не дают. Осенью под дождем прибежал босиком. Грязный, я своего внука не узнала. Отмыли, накормили, а он ожог на ладони показывает и говорит: "Это отец горячим углем", - рассказывает бабушка ребенка Куляй Кушенова.

Мать не согласна.

Положительные люди, многодетная семья. На самом деле мы - пострадавшие, и нас же еще и судят. Ребенка еще больше забивают, в этих центрах у ребенка психика 100% нарушена. Бабушка- 70 лет. Какая бабушка справится с 9-летним мальчиком. 70 лет, она на учете по давлению стоит, - говорит мать ребенка Алия Елюбаева.

Но быть в семье и вздрагивать от каждого шороха - тоже не жизнь. В Уральске на "скорой" увезли мальчика, которому и 3 лет не исполнилось. Голова разбита, синяки. Тоже отчим. Не вынес тягот воспитания чужого сына.

Малолетний ребенок проснулся и попросился в туалет. В туалете он заметил, что ребенок справил нужду в одежду и, разозлившись, отчим несколько раз ударил своего пасынка, в результате чего у ребенка диагностирован линейный перелом лобной кости справа с переходом на стенки орбиты, - рассказывает старший инспектор ювенальной полиции Мадина Куспанова.

"У них маленький ребенок родился, жили душа в душу, Марьям была очень хорошей матерью. Хорошая, хорошая девчонка, сказать ничего плохого не могу", - уверяет старшая по дому Нина Запрометова.

Мальчик в тяжелом состоянии оказался в больнице. Отец, если его так можно назвать, в следственном изоляторе. Полицию вызвала мама малыша.

По словам травматолога-ортопеда детской многопрофильной больницы Булата Алибаева, выявлена закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной области.

Суда над садистом ждали с весны. Избивал пасынка на глазах у матери. Мальчику 8 лет, впадает в кому. Месяц врачи вытаскивали с того света.

Спасибо врачам, сейчас они его вытащили, у него была кома II степени. И вот он потихонечку начал разговаривать. Полицию вызвали соседи. Спасибо соседям. Мама была в это время тоже в квартире. Не знаю, как она могла это слушать, но говорит, что тоже боялась, - говорит представитель республиканского совета по защите прав детей при партии "NUR OTAN" Жанна Ахметова.

Своего отчима мальчик не увидит 10 лет. Так решили в суде.

Статистика показывает серьезный рост преступлений в отношении детей. Если в прошлом году было 15 убийств, то за текущие полгода уже 14. Если в 2019 году - 154 изнасилования, то на тот же месяц 2020 года - 125. В таких сводках нет уточнений, какие из этих преступлений совершались в семье и кем. Над этим сейчас работают депутаты. Считают, такая доработка нужна. Иначе это просто безликая статистика, которая не выносит сор из избы, пока не разразится очередной скандал и не всплывут новые страшные факты. Чужими дети бывают даже в семье, и им нужна защита.

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