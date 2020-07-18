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Внук Катрин Денев арестован из-за связей с итальянской мафией

Молодому человеку, подозреваемому в связях с Коморрой, грозит тюремный срок за подделку банкнот номиналом 50 евро.

Фото : ModaModaBe / YouTube18 июля 2020, 00:04

Внук французской кинозвезды Катрин Денев и покойного знаменитого кинорежиссера Роже Вадима арестован в департаменте Приморская Шаранта - в ходе полицейской облавы на фальшивомонетчиков, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Daily Mail, 32-летний Игор Вадим в настоящее время находится в полицейском участке Парижа. Молодому человеку, подозреваемому в связях с неаполитанской мафией Коморрой, грозит тюремный срок за подделку банкнот номиналом 50 евро.

В рамках дела по пресечению бесчинств клана Каморры были задержаны 44 человека, среди них оказался и внук знаменитой киноактрисы. "Банда" действовала на территории всей Европы, распространяя фальшивые купюры.

Предполагаемая роль Игоря Вадима в преступной организации пока не была озвучена. Ему грозит экстрадиция в Италию и суд.


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