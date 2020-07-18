18 июля в РК пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град

В некоторых областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК – пройдут кратковременные дожди с грозами, на северо-западе и центре возможно выпадение града, сообщает zakon.kz.

Лишь на юге и востоке страны сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской, Костанайской, днем в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, в Алматинской области – с пыльной бурей, в Костанайской области местами ожидается град.

В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, шквал, возможен град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара, в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара.

В Атырауской, Актюбинской, на большей части Кызылординской, Западно-Казахстанской, местами в Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 33°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 32°, облачно.

Прогноз погоды на 18 июля.

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