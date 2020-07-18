Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 млн
Число умерших составило 600 665.
Фото : ЕРА18 июля 2020, 06:32
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн, сообщает zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей.
По его информации, коронавирусом заразился 14 037 021 человек, из них 600 665 умерли. Выздоровели за все время 7 818 409 человек.
Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 638 002) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).
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