Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 млн

Число умерших составило 600 665.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу 14 млн, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей.

По его информации, коронавирусом заразился 14 037 021 человек, из них 600 665 умерли. Выздоровели за все время 7 818 409 человек.

Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 638 002) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 046 328) и Индия (1 003 832).

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