Невеста в Уральске, жених в Южной Корее - казахстанцы сыграли онлайн-свадьбу

Программу всем родственникам отправили заранее, чтобы знали, кто за кем говорит.

Невеста в Уральске, жених в Южной Корее, а его родители в Кокшетау. Казахстанцы сыграли онлайн-свадьбу посредством zoom-платформы, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Семья Дуйсеновых планировала выдать единственную дочь Корлан согласно всем традициям и обычаям. О нарядном платье и праздничном торжестве мечтала и сама невеста. Свадьбу запланировали еще в прошлом году. Забронировали даже ресторан на 13 июня этого года. После мероприятие перенесли на июль. А затем и вовсе отказались.

По словам невесты Корлан Дуйсеновой, платье уже было заказано с Астаны и все было готово. Но из-за пандемии решили все отменить.

Начали готовить приданое, обговаривать, сколько будет гостей. Думали 180-200 человек будет, - рассказала Нургуль Казимова, мама невесты.

Пандемия нарушила все планы, но не помешала сыграть свадьбу. Кокшетау, Нур-Султан, Алматы, Южная Корея – гости со всех уголков страны и зарубежья поздравляли молодых посредством zoom платформы.

С зятем познакомились через интернет. Программу всем отправили по WhatsApp, чтобы знали, кто за кем говорит. Тамада освоился, он в первый раз провел, но я думаю, все прекрасно было, - добавила мама невесты.

Сережки для невесты были заранее переданы через курьера.

Мои родители хотели, чтобы все было по традициям – куда тусу, сырга салу, поэтому мы решили прийти к такому компромиссу. И решили провести онлайн. Сначала шутили, потом решили, что действительно можно это онлайн провести. Сережки мне заранее передали. Через курьера. Женгешки завели по традиции в комнату и надели сережки, - отметила Корлан Дуйсенова.

Отец жениха из Кокшетау впервые видит своих сватьев. Просит разрешения выдать Корлан за их сына.

Познакомились будущие молодожены в Назарбаевском университете. После его окончания продолжили учебу в разных уголках мира. Она в Америке, он в Южной Корее.

Он мог бы приехать, рейсы есть. Но проблема в том, когда казахстанцы полетят в Южную Корею, за 48 часов до вылета нужно будет сдать ПЦР-тест, когда прилетаешь, опять сдаешь ПЦР, 14 дней карантин. В Корее госпитализируют всех приезжих. Я считаю, что не стоит так рисковать, такие полеты, в аэропортах опасно, - сказала невеста.

Через месяц Корлан отправится в Южную Корею. Девушка планирует получить степень доктора химических наук. Там же в посольстве Казахстана молодые планируют зарегистрировать свой брак. Ну а породнившиеся онлайн сваты намерены увидеться, когда улучшится эпидемиологическая обстановка.

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