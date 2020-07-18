США заявили о превосходстве своего ядерного оружия над любой армией мира

Министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены сохранять его.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство, — заявил руководитель министерства обороны США.

На онлайн-встрече с личным составом и гражданскими служащими Пентагона Эспер сообщил, что США модернизирует свои стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и несущие ядерные ракеты подводные лодки. Благодаря этому, по его словам, они станут "мощнее", чем у конкурентов.

Глава Пентагона отметил важность дальнейшей модернизации ядерных сил, добавив, что США намерены действовать таким образом исключительно ради сдерживания потенциальных конфликтов.

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