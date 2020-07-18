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США заявили о превосходстве своего ядерного оружия над любой армией мира

Министр обороны Марк Эспер подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены сохранять его.

Фото : report.az18 июля 2020, 07:01

По словам главы Пентагона Марка Эспера, США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство, — заявил руководитель министерства обороны США.

На онлайн-встрече с личным составом и гражданскими служащими Пентагона Эспер сообщил, что США модернизирует свои стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и несущие ядерные ракеты подводные лодки. Благодаря этому, по его словам, они станут "мощнее", чем у конкурентов.

Глава Пентагона отметил важность дальнейшей модернизации ядерных сил, добавив, что США намерены действовать таким образом исключительно ради сдерживания потенциальных конфликтов.


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