В ВОЗ заявили о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Предыдущий самый наибольший результат был 12 июля.

По данным ВОЗ, в мире за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом - 237,7 тысяч селовек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за день на 237,7 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Это рекордный прирост новых случаев заболевания. Предыдущий максимум был зарегистрирован 12 июля: тогда за сутки выявили 230,3 тыс. заболевших COVID-19.

Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в США - 67,1 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия с 39,9 тыс. и 34,9 тыс. случаев соответственно. На четвертом месте по приросту находится ЮАР - 13,1 тыс. заразившихся за сутки, Россия по этому показателю занимает пятое место - 6,4 тыс.

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