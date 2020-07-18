В США полицейского обвинили в удушении латиноамериканца

Его подозревают в убийстве удушением заключенного латиноамериканца Антонио Валенсуэлы.

Генеральный прокурор штата Нью-Мексико Гектор Бальдерас выдвинул обвинения к бывшему полицейскому города Лас-Крусес Кристоферу Смелсеру, сообщает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Его подозревают в убийстве удушением заключенного латиноамериканца Антонио Валенсуэлы, который попытался сбежать.

Инцидент произошел во время погони, передает CBS. На видеозаписи, которая есть в распоряжении полиции, слышно, как сотрудник правоохранительных органов говорит: "Я собираюсь задушить тебя, брат".

Изначально Смелсера обвинили в непредумышленном убийстве и уволили. Однако Бальдерас решил заняться этим делом и забрал его у прокурора.

Адвокат экс-полицейского Эми Орландо считает обвинение политическим шагом.

Офицер Смелзер использовал технику, которая была санкционирована департаментом. Он был обучен этой технике. Внезапно ее запретили, и он стал преступником, - сказала она.

Смерть Валенсуэлы вызвала протесты в городе. Некоторые жители сравнили произошедшее с убийством Джорджа Флойда.

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