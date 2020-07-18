Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном - Лукашенко

Президент Беларуси встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси.

Белорусский лидер заверил, что они будут "свято блюсти" цели, которые были поставлены во время визитов Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.

Что касается наших отношений, я хочу просто заверить вас, что цели, которые мы поставили во время визитов сюда Нурсултана Абишевича и Касым-Жомарта Токаева, мы свято будем блюсти. Мы обязательно реализуем все, что от нас зависит. Если только Правительство Казахстана в этом направлении будет двигаться, вы от нас получите всегда самые позитивные шаги. Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, прежде всего экономические. Потому что это - база, - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что у стран во взаимоотношениях нет проблем в политике, военно-политическом отношении. "Экономика тоже у нас без проблем. Но тот товарооборот, который мы имеем, - не для наших экономик, особенно для Казахстана, - уверен белорусский лидер. - То, что мы производим, нужно Казахстану. То, что вы производите, нам тоже нужно. Хотя проблемы определенные всегда бывают - с поставками, логистикой. Но думаю, что с нынешним Премьер-министром России, новым Правительством, я уверен, мы очень многое можем сделать, том числе в Евразийском экономическом союзе".

У нас схожие подходы к формированию и развитию нашего союза. И мы всегда находили понимание с Первым Президентом Казахстана, когда создавали этот союз. Поэтому по белорусскому направлению вы можете не переживать. Здесь мы будем работать только на наше единство, - добавил Александр Лукашенко.

Он также попросил передать своим добрым друзьям - Нурсултану Назарбаеву и Касым-Жомарту Токаеву - самые теплые слова благодарности и приветствия.

В свою очередь Премьер-министр отметил, что сегодня в Минске состоялись переговоры с новым руководителем белорусского Правительства Романом Головченко, и они прошли очень конструктивно.

Мы наметили новые сферы, где у нас есть потенциал, но он не реализован. В частности, в агропромышленном комплексе. Мы знаем высокий уровень компетенции белорусских аграриев и предложили работать вместе, ведь рядом у нас огромный рынок Китая, - сказал Мамин.

Аскар Мамин подчеркнул, что Беларусь и Казахстан связывают особые отношения, которые обусловлены стратегическим партнерством двух стран, близостью народов и хорошими личными отношениями между лидерами обоих государств.

Это тот фундамент, на котором сегодня строятся и развиваются наши отношения", - подчеркнул он. Задачу правительств Премьер-министр видит в исполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне. "Мы будем дальше работать в этом направлении, - добавил он.

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