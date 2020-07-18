Двое погибли в страшном ДТП в Карагандинской области

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Два человека погибли в страшном ДТП в Карагандинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 17 июля на автодороге “Жезказган-Караганда” в 8 километрах от села Тугускен.

Как стало известно, 34-летний житель города Жезказган на “Mercedes” с российскими номерами, по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной “Volkswagen Touareg” под управлением 35-летнего жителя города Жезказган.

В результате ДТП двое пассажиров автомашины “Mercedes” от полученных травм погибли на месте. Водитель “Mercedes” и его трое пассажиров с различными травмами госпитализированы в медучреждения.

Также водителю автомашины “Volkswagen Touareg” и его пассажиру оказана помощь без госпитализаций. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследования.

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