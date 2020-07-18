1808 новых случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 68 703 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 895,

- бессимптомных носителей - 913.

Всего в стране подтверждено 68 703 случаев, из них:

в Атырауской области - 8873(+177),

в городе Алматы - 8702(+229),

в городе Нур-Султан -7887(+252),

в Карагандинской области - 6792(+120),

в ЗКО - 4544(+109),

в городе Шымкент - 4363(+57),

в ВКО - 3842(+203),

в Алматинской области - 3504(+68),

в Актюбинской области - 2700(+51),

в Жамбылской области - 2671(+149),

в Туркестанской области - 2417(+26),

в Мангистауской области - 2250(+45),

в Павлодарской области - 2182(+72),

в Кызылординской области -2162(+96),

в СКО - 2066(+61),

в Акмолинской области - 1899(+42),

в Костанайской области - 1849(+51).

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