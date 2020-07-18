1808 новых случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 68 703 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 июля 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 895,
- бессимптомных носителей - 913.
Всего в стране подтверждено 68 703 случаев, из них:
в Атырауской области - 8873(+177),
в городе Алматы - 8702(+229),
в городе Нур-Султан -7887(+252),
в Карагандинской области - 6792(+120),
в ЗКО - 4544(+109),
в городе Шымкент - 4363(+57),
в ВКО - 3842(+203),
в Алматинской области - 3504(+68),
в Актюбинской области - 2700(+51),
в Жамбылской области - 2671(+149),
в Туркестанской области - 2417(+26),
в Мангистауской области - 2250(+45),
в Павлодарской области - 2182(+72),
в Кызылординской области -2162(+96),
в СКО - 2066(+61),
в Акмолинской области - 1899(+42),
в Костанайской области - 1849(+51).
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