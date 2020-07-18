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В связи с ужесточением карантина в выходные будут перекрыты несколько дорог в Алматы

Стражи порядка призывают граждан заблаговременно корректировать свои маршруты.

Фото : Polisia.kz.18 июля 2020, 09:13

В связи с ужесточением карантина в Алматы в выходные дни будут перекрыты несколько дорог, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка призывают граждан заблаговременно корректировать свои маршруты и воздержаться от походов в горы, в том числе в пешем порядке.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы “О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения РК”, еженедельно в выходные дни (суббота и воскресенье) с 17 июля 2020 года до особого распоряжения в период с 07.00 утра субботы до 07.00 часов понедельника на дорогах, ведущих к национальным природным паркам (Медеу, Шымбулак, Алма-арасан) в том числе и радоновый источник, будет перекрыт проезд всех видов транспорта и людей, кроме жителей указанных районов, – сообщили в полиции города.


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