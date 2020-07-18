2132 человека выздоровели от КВИ в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 42 388 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.18 июля 2020, 09:31
В Казахстане 2132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 234,,
в городе Алматы - 175,
в городе Шымкент - 23,
в Акмолинской области - 152,
в Актюбинской области - 18,
в Атырауской области - 105,
в Восточно-Казахстанской области - 156,
в Жамбылской области - 31,
в Западно-Казахстанской области - 130,
в Карагандинской области - 70,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области - 15,
в Мангистауской области - 95,
в Павлодарской области -8,
в Северо-Казахстанской области - 143,
в Туркестанской области - 770.
Всего в стране выздоровели – 42 388 человек от COVID-19.
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