2132 человека выздоровели от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 42 388 человек от COVID-19.

В Казахстане 2132 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 234,,

в городе Алматы - 175,

в городе Шымкент - 23,

в Акмолинской области - 152,

в Актюбинской области - 18,

в Атырауской области - 105,

в Восточно-Казахстанской области - 156,

в Жамбылской области - 31,

в Западно-Казахстанской области - 130,

в Карагандинской области - 70,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области - 15,

в Мангистауской области - 95,

в Павлодарской области -8,

в Северо-Казахстанской области - 143,

в Туркестанской области - 770.

Всего в стране выздоровели – 42 388 человек от COVID-19.

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