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Google будет блокировать рекламу сайтов, распространяющих фейки о COVID-19

К их числу относится утверждение о том, что Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса.

Фото : cdn.net18 июля 2020, 10:10

Американская корпорация Google запретит рекламу сайтов, распространяющих неподтвержденные теории касательно нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его данным, в компании уже действует политика, не допускающая рекламы ресурсов, содержащих псевдомедицинские теории, которые могут быть опасны для людей. Так, за время пандемии эксперты Google выявили и заблокировали более 200 млн рекламных объявлений такого рода.

Однако руководство Google решило принять дополнительные меры, исходя из того, что к концу года ее убытки от рекламы ресурсов, распространяющих неподтвержденную информацию о коронавирусе, могут составить до 19 млн долларов. В связи с этим начиная с августа особое внимание будет уделяться ресурсам, посвященным конспирологическим теориям, связанным конкретно с COVID-19.

К их числу относится, например, утверждение о том, что основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса.


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