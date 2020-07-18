Google будет блокировать рекламу сайтов, распространяющих фейки о COVID-19

К их числу относится утверждение о том, что Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса.

Американская корпорация Google запретит рекламу сайтов, распространяющих неподтвержденные теории касательно нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его данным, в компании уже действует политика, не допускающая рекламы ресурсов, содержащих псевдомедицинские теории, которые могут быть опасны для людей. Так, за время пандемии эксперты Google выявили и заблокировали более 200 млн рекламных объявлений такого рода.

Однако руководство Google решило принять дополнительные меры, исходя из того, что к концу года ее убытки от рекламы ресурсов, распространяющих неподтвержденную информацию о коронавирусе, могут составить до 19 млн долларов. В связи с этим начиная с августа особое внимание будет уделяться ресурсам, посвященным конспирологическим теориям, связанным конкретно с COVID-19.

К их числу относится, например, утверждение о том, что основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса.

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