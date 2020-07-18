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МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия

Ван И в беседе с Лавровым заявил, что Штаты используют пандемию коронавируса, чтобы дискредитировать другие страны.

Фото : КР18 июля 2020, 11:27

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других. Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, нравственность и доверие, — заявил Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что США совершенно неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

США в своей политике по отношению к Китаю возрождают печально известный "маккартизм" и давно устаревший менталитет "холодной войны", умышленно провоцируют идеологическое противостояние, нарушая международное право и основные нормы международных отношений. Китай не пойдет на поводу у немногочисленных антикитайских сил в США, а будет решительно защищать свои законные интересы и авторитет страны, — указал Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что "Китай и Россия, будучи ответственными крупными государствами, должны продолжать продвигать на более высокий уровень не только двусторонние отношения, но также работать совместно со странами, которые занимают объективную и справедливую позицию, противостоять любым действиям, которые нарушают международный порядок и идут вразрез с ходом истории, совместно поддерживать глобальный мир и стабильность, защищать международную справедливость и беспристрастие, а также поддерживать глобальный прогресс и развитие".


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