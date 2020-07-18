В столице на 20% уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмонией

Поликлиниками ежедневно проводится мониторинг за пациентами с бессимптомным и легким течением КВИ.

Руководитель инфекционного стационара Нур-Султана Татьяна Цечоева прокомментировала ситуацию с больными коронавирусной инфекцией в столице, передает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

Если говорить о количестве пациентов, которые умерли в изоляторе нашего многопрофильного медицинского центра, то за четыре месяца в больнице умерли 46 пациентов. Количество смертей составляет 1,6%. В июне и июле этот показатель резко вырос. На это есть несколько причин. Во-первых, поступают пациенты с высоким процентом поражения легочной ткани – от 50% до 100%, в крайне тяжелом состоянии. Это означает, что большинство людей обращается за медицинской помощью поздно. Однако за последнюю неделю отмечается снижение поступления больных, в том числе и в тяжелом состоянии, – констатировала Т. Цечоева.

По ее словам, пациенты поступают в больницу только через 7-10 дней после начала заболевания. Летальность наблюдается, как правило, у лиц старше 70 лет. Летальность среди пациентов, родившихся в 1950-1960 годах, несколько ниже.

Следующий фактор после возраста – это сопутствующие патологии у пациентов. У пациентов с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, наличие инфаркта) очень высокий риск летальности. Среди молодых летальность невысокая, буквально единичные случаи, – подчеркнула врач.

Руководитель инфекционного стационара также отметила, что если в марте и апреле шло преобладание пациентов с повреждением легочной ткани, то сейчас много пациентов, у которых очень быстро развивается полиорганная недостаточность.

Большой процент тромбоэмболических осложнений. Запускается механизм массивного тромбообразования. Учитывая то, что сейчас на улице достаточно жаркая погода, у лиц, имеющих какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, гораздо быстрее развиваются процессы тромбообразования, – резюмировала Т. Цечоева.

В столичном управлении здравоохранения отмечают, что за счет организации оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе уменьшилось количество пациентов, поступающих в стационары с пневмониями.

Поликлиниками ежедневно проводится мониторинг за пациентами с бессимптомным и легким течением КВИ, пневмониями, проводятся онлайн-консультации в формате видеосвязи, организовываются стационары на дому, пациенты обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами. За счет организации оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе уменьшилось количество пациентов с пневмониями, поступающих в стационары на лечение, на 20% (с 1333 до 1066), – подчеркнула и.о. руководителя управления здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова.

В городе зарегистрировано 7887 случаев коронавируса, из них больше половины выздоровели – 5155 пациентов, летальных случаев – 81.

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