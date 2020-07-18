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144 нарушения карантинного режима зафиксировано в Нур-Султане

Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Фото : astana.gov.kz18 июля 2020, 12:01

Стражи порядка, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов продолжают рейды по выявлению нарушений карантинного режима, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 5 июля в Нур-Султане мобильными группами выявлены 76, комплексными силами полиции 68 фактов нарушений карантина. Материалы о нарушениях переданы в местный исполнительный орган здравоохранения – департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг, – сообщили в городском департаменте полиции.

Количество мониторинговых мобильных групп в настоящее время составляет 8 единиц, в них задействовано 49 сотрудников, в числе которых полицейские, работники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудники местных исполнительных органов, а также волонтеры.

Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан к ответственному поведению в общественных местах, обязательному соблюдению санитарных норм, а также с пониманием отнестись к требованиям сотрудников полиции при проведении карантинных мероприятий.

В целях недопущения случаев заражения полицейские и волонтеры проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения карантинного режима и ношения индивидуальных средств защиты.

Кроме того, полицейские заходят в увеселительные заведения, объекты общественного питания, сауны, бани, аттракционы, предупреждая владельцев о действующих карантинных мерах.

Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.


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