В Усть-Каменогорск прибыли врачи из Татарстана

Медикам ВКО будут помогать такие российские специалисты как анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, пульмонолог, врачи и работники инфекционного госпиталя.

По приглашению акима ВКО Даниала Ахметова вчера в Усть-Каменогорск прибыли 12 врачей из Республики Татарстан, в целях оказания медицинской помощи и консультации в лечении коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Восточноказахстанским медикам будут помогать такие российские специалисты как анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, пульмонолог, врачи и работники инфекционного госпиталя. Группу врачей возглавляет первый заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Татарстана Миннулин Марсель Мансурович.

Этот приезд для нас не только обмен опытом между врачами двух стран, но и помощь в лечении коронавируса. Коронавирус – это стадийное заболевание, которое нужно правильно вести. Так как вирус имеет «ступенчатый характер», есть периоды ухудшения состояния пациента. Самое главное, в эти дни применять правильные действия, ввести нужные препараты, правильно подключать к аппарату. И это дает положительный эффект, - отметил Минуллин.

Напомним, для привлечения специалистов из Татарстана аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Отметим, что в области проводится серьезная работа по оснащению коечного фонда необходимым оборудованием. На сегодняшний день к имеющимся 196 аппаратам ИВЛ, 57 цифровым рентген-аппаратам дополнительно приобретено 50 - аппаратов ИВЛ, 10 – рентген-аппаратов. Также запланирован закуп 200 мониторов, 200 инфузоматов, 3 ЭКМО, 178 пульсоксиметров, 12 ИВЛ, в том числе 2 детских (СРАР), 1 компьютерный томографии расширение парка автомобилей скорой помощи на 216 единиц.

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