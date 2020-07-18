Иностранец на 7 млн тенге нарушил ПДД в Нур-Султане

При изучении поведения водителя по камерам “Сергек” выявлено 351 нарушения.

При проведении акции “Приемная на дороге” полицейские выявили злостного нарушителя ПДД, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В пункт приема граждан в УП района “Есиль” обратился водитель-таксист и пожаловался на водителя автомашины “Subaru Outback”, который ежедневно по проспекту Туран грубо нарушает правила дорожного движения. Полицейскими, автомашина, которой управлял гражданин Киргизии, была задержана.

При изучении поведения водителя по камерам “Сергек” выявлено 351 нарушения, из них 77 за выезд на полосу общественного транспорта, 274 нарушения по скоростному режиму, максимальная скорость движения по городу 142 км/ч. Сумма штрафов горе-водителя составила более 7 миллионов тенге.

Транспортное средство водворено на коммунальную стоянку, так как водитель переоборудовал авто, поставив глушитель не соответствующий стандартам. Возбуждено административное производство по статье 590 части 7 КоАП РК, вынесен штраф 15 МРП.

Сегодня полицейские завершат очередной этап республиканской акции “Приемная на дороге”. До 19:00 часов сотрудники полиции административной, местной полицейской службы на улицах города, в специально оборудованных автобусах, проводят мобильный прием граждан. Горожане обращаются к полицейским за консультативной и правовой помощью, в том числе онлайн в сети “Instagram”.

С начала проведения акции к полицейским с различными вопросами обратилось более 100 граждан. Также при проведении прямых эфиров в социальной сети “Instagram” от пользователей поступило более 70 обращений. В основном горожан интересовали вопросы регистрации авто, получение водительских прав, соблюдение режима карантина и другие.

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