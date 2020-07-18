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Для Байконыра закупят аппараты ИВЛ

В Многопрофильной больнице Байконыра и в Торетамской сельской больнице развернуты провизорные стационары, пациенты получают необходимое лечение.

Фото : -18 июля 2020, 07:12

Для Байконыра закуплено два аппарата ИВЛ и аппараты концентратора кислорода, передает zakon.kz.

Специальный представитель Президента РК на комплексе "Байконур" Серик Сулейменов обратился в адрес министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Куанышевич Жумагалиева с просьбой оказать помощь для медицинских учреждений Байконыра.

Таким образом, АО "КазахстанГарышСапары" и АО "Республиканский Центр Космической связи" приобрели для города два аппарата искусственной вентиляции легких. РГП на ПХВ "Инфракос" закупил 12 аппаратов концентратора кислорода.

Министерство готово оказать помощь в дополнительном обеспечении лекарственными препаратами для пациентов провизорных стационаров и средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала.

На сегодняшний день в Многопрофильной больнице Байконыра и в Торетамской сельской больнице развернуты провизорные стационары, пациенты получают необходимое лечение, имеется достаточное количество лекарств.


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