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В Алматы городские объекты начали переоборудовать под госпитали

Проводятся работы по установке перегородок, шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции.

Фото : zakon.kz.18 июля 2020, 14:16

В Алматы городские объекты начали переоборудовать под госпитали, сообщает zakon.kz.

Управлением комфортной городской среды (УКГС) в рамках исполнения Плана мероприятий по защите жизни и здоровья жителей Алматы в условиях пандемии, а также для недопущения распространения коронавирусной инфекции проводятся работы по оборудованию инфекционных провизорных госпиталей на базе имеющихся объектов здравоохранения в соответствие санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проводятся работы по установке перегородок (для разделения чистых и грязных зон), шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции и ведутся другие работы, - сообщает пресс-служба УКГС.

Городской администрацией в настоящее время предполагается подготовить и обустроить более 15 объектов здравоохранения, санаториев и других зданий в качестве госпиталей.

Как сообщалось ранее, ледовый дворец "Халык Арена" будет функционировать в качестве стационара третьего эшелона. Соответствующие работы ведутся в ЦГКБ№12, ЦГИБ, ГКБ№1, санаториях Казахстан, Коктем и др.

Сейчас проводится анализ территорий стационаров, систем коммуникаций, коммунальных и энергосетей, прорабатываются вопросы логистики, сообщает пресс-служба УКГС.

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В Алматы городские объекты начали переоборудовать под госпитали Управлением комфортной городской среды (УКГС) в рамках исполнения Плана мероприятий по защите жизни и здоровья жителей Алматы в условиях пандемии, а также для недопущения распространения коронавирусной инфекции проводятся работы по оборудованию инфекционных провизорных госпиталей на базе имеющихся объектов здравоохранения в соответствие санитарно-эпидемиологическими нормами. «Проводятся работы по установке перегородок (для разделения чистых и грязных зон), шлюзов, дезинфекционных тоннелей, приводятся в соответствие системы вентиляции и ведутся другие работы», - сообщает пресс-служба УКГС. Городской администрацией в настоящее время предполагается подготовить и обустроить более 15 объектов здравоохранения, санаториев и других зданий в качестве госпиталей. Как сообщалось ранее, ледовый дворец «Халык Арена» будет функционировать в качестве стационара третьего эшелона. Соответствующие работы ведутся в ЦГКБ№12, ЦГИБ, ГКБ№1, санаториях Казахстан, Коктем и др. Сейчас проводится анализ территорий стационаров, систем коммуникаций, коммунальных и энергосетей, прорабатываются вопросы логистики, сообщает пресс-служба УКГС. #akimat_almaty #sagintayev_official_almaty

Публикация от @ jaily_almaty 18 Июл 2020 в 12:50 PDT


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